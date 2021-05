Nach vier fehlgeschlagenen Versuchen ist erstmal ein Prototyp der Starship-Rakete des US-Unternehmens SpaceX nach einem Testflug erfolgreich in der texanischen Wüste gelandet. Kurz nach der Landung am Mittwoch waren in der Liveübertragung zwar Flammen am Fuß der 50 Meter langen Rakete zu sehen. Das sei aber nicht ungewöhnlich, kommentierte das Weltraumunternehmen. Die vier Vorgängermodelle waren bei der Landung teils spektakulär explodiert.

SpaceX-Gründer Elon Musk hofft, dass die neue Rakete eines Tages Menschen und Fracht auf den Mars befördern wird. 2023 soll sie bereits bei einer Mondumrundung zum Einsatz kommen, an der sich unter anderem der japanische Milliardär Yusaku Maezawa beteiligen will. Aus diesem Anlass hatte Musk jüngst versichert, dass die Starship-Rakete in zwei Jahren „sicher genug“ für den Transport von Menschen sei. Auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa will die Starship-Rakete bei ihrer für 2024 geplanten Mondlandung nutzen.

Touristenflug ins All im Juli

Die konkurrierende Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos will unterdessen im Juli erstmals Touristen ins All bringen. Der Start sei für den 20. Juli geplant, teilte Blue Origin am Mittwoch mit. Ein Sitz in der Astronauten-Kapsel, die große Panorama-Fenster hat und in der sechs Menschen Platz finden, werde dabei versteigert. Der Gewinner solle am 12. Juni ermittelt werden. Wer auf den anderen Sitzen Platz nehmen soll und wie viel das kostet, teilte das Unternehmen nicht mit. Der rund zehnminütige Flug soll die Crew in eine Höhe von etwas mehr als 100 Kilometern und dann zurück zur Erde bringen. Mehrere andere Unternehmen und Raumfahrtbehörden haben bereits Touristen ins All gebracht.