Das Feiern ist in diesen Monaten in Verruf geraten. Wer heute Nähe sucht statt Distanz, gerät in Verdacht, Krankheit und Tod zu bringen statt die pure Lust am Leben. Vielen jungen Leuten fällt der Verzicht auf gemeinsames Feiern schwer. Denn Partys sind der Triumph über die Vernunft, eine Absage an die Tristesse und eine Provokation für Spießer. Eine Hommage an das Hier und Jetzt.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere schmiss der junge Freddie Mercury Partys, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. 1978 soll die Feier, mit der seine Band Queen im Fairmont Hotel in New Orleans die Veröffentlichung ihres Albums „Jazz“ feierte, in eine obszöne Orgie ausgeartet sein – mit relativ vielen und relativ nackten Kellnern, Stripperinnen, Schlangenbeschwörern, Drag Queens und einer Armee von Zwergen, die auf ihren Hutkrempen Berge von Kokain balancierten. Mercury, in einen roten Hermelin gehüllt und mit goldener Krone auf dem Kopf, tänzelte im Zickzack durch das Getümmel aus Liebespaaren und Opernmusik. Es war seine Welt. Und sie war weit entfernt von seiner Kindheit in Indien auf einem strengen britischen Internat. 1991 starb Mercury an HIV – einem Virus, gegen das es bis heute keinen Impfstoff gibt.

Freud: Ein gebotener Exzess

„Ein Fest ist ein gestatteter, vielmehr ein gebotener Exzess, ein feierlicher Durchbruch eines Verbotes“, schrieb Sigmund Freud 1913 in seinem Buch „Totem und Tabu“. „Nicht weil die Menschen infolge irgendeiner Vorschrift froh gestimmt sind, begehen sie die Ausschreitungen, sondern der Exzess liegt im Wesen des Festes; die festliche Stimmung wird durch die Freigebung des sonst Verbotenen erzeugt.“

Was Freud nicht schrieb, aber vielleicht doch meinte: Die Party ist eine Absage an die Tristesse, eine Provokation für Spießer, der Triumph über die Vernunft. Und die zu untergraben, war schließlich schon immer vornehmste Pflicht der Jugend. Was zählt, ist das Hier und Jetzt – nicht der Kater am nächsten Morgen. Vernünftig können wir später noch sein.

Der großartige Benjamin von Stuckrad-Barre beschreibt diese Auffassung vom Leben in seinem autobiografischen Roman „Panikherz“ so: „Man muss rausgehen, immer, ins Nachtleben. (…) Wenn jemand sagt: ,Schluss für heute’, er müsse jetzt ins Bett, ist das eine Kriegserklärung. Aufhören gilt nicht. Man macht so lange weiter, bis man irgendwo einschläft. Und sobald man aufwacht, muss es weitergehen.“

Teutonische Feierbiester

Fragte man im Ausland, welche Adjektive den Menschen zu Deutschland einfielen, dürften „ausschweifend“ und „ausgelassen“ deutsche Fremdwörter bleiben. Und doch konnten wir teutonischen Partymuffel die Welt in den vergangenen 30 Jahren gleich zweimal verblüffen. Zuletzt 2006, im Sommermärchen-Taumel, als das ganze Land vier Wochen lang hemmungslos sich selbst und seine Gäste feierte.

Nachhaltiger aber war eine Bewegung, die Anfang der 90er-Jahre zunächst im sprichwörtlichen Untergrund begann: als die Kinder des Kalten Krieges aus Ost und West im wiedervereinigten Berlin in stillgelegten U-Bahn-Schächten zum metallischen Hämmern elektronischer Bässe tanzten. Berauscht von der eigenen Geschichte – und von allerlei Substanzen aus dem Chemiebaukasten. Die Bässe trieben sich durch den Asphalt nach oben auf die Straße, wo die Loveparade zur Millionenparty aufblühte. Das Raver-Herz schlug im Viervierteltakt. Discos hießen jetzt Clubs und verkauften Caipirinha und Wodka Red Bull. Der Eingang wurde zur Himmelspforte, der Türsteher zu Petrus, der DJ zum Gott.

Legendäres „Loft“ in Ludwigshafen

Abseits von Berlin und Frankfurt war der Ludwigshafener „Loft“-Club damals ein Dreh- und Angelpunkt der deutschen Technobewegung. Heute ist unklar, ob das „Loft“ überhaupt noch einmal öffnet. Die endgültige Abschiedsparty war ursprünglich für den 31. Oktober geplant.

In den Nullerjahren folgten mehr oder weniger einleuchtende Motto-Schöpfungen wie After-work-, Ü30-, Flatrate- oder gar Schaum-Party. Von den Alten zu Unrecht als „Spaßgeneration“ verteufelt, brandmarkte dieser Stempel gleich mehrere Jahrgänge. Dabei ging es auch bei der absurdesten Motto-Party immer um diese eine Sache, um die es ja im Grunde bei jeder Party geht: Nähe.

Nähe zelebrieren statt Netflix glotzen

Für Einzelgänger und Stubenhocker sind Partys eine veritable Zumutung. Zu viel „wir“ statt „ich“. Distanz zu halten, ist da schwierig. Nicht umsonst geht das Wort Party auf das französische „partie“ zurück und bedeutet ein Teil von etwas, nämlich ein Part, zu sein.

Nachtschwärmer aber brauchen das Feiern wie einen erlösenden Luftröhrenschnitt, wenn eine Haselnuss im Hals steckt. Enthaltsamkeit bedeutet Isolation. Sie führt zu Couch-Abenden, Wollsocken und emotionaler Verkümmerung. Fehlt das Nachtleben, bleibt nur flimmernde Leere, die keine Netflix-Serie ausfüllen kann. Stirbt das Ausgehen, erstickt auch das Zusammenleben. Denn – da sind sich Soziologen einig – Feiern erhält und fördert die Gemeinschaft.

Die permanente Motto-Party

Was das für den Alltag bedeutet, lernt im Prinzip jeder Student schon im ersten Semester: Wer die Ersti-Party verpasst, wird es schwer haben, Anschluss zu finden. Ähnliches gilt für WG-Partys, die bei Schummerlicht besehen nichts anderes sind als Speed-Dating mit anderen Mitteln. Lustiger, na klar, auch mit mehr Alkohol und mehr Knutschen. Und manchmal haben sogar WG-Partys ein Motto. Exemplarisch – und nicht zu Unrecht aus der Mode gekommen: die Pyjama-Party. Findiger sind da schon Black-Out-Partys (nur Taschenlampen erlaubt) oder Kein-Smartphone-Partys (Handy am Eingang abgeben). Kreativ ist auch das Motto „Feiern bis der Arzt kommt“ – zumindest dann, wenn der Nachbar Pneumologe ist, einen leichten Schlaf hat und daher verlässlich bei jeder Feier gegen 2 Uhr nachts genervt gegen die Tür poltert.

Genau genommen sind sogar Bars und Kneipen eine permanente Motto-Party und mit ihrer liebenswerten Klischeehaftigkeit ohnehin unersetzlich: das schaumige Tropfen des Zapfhahns, das Klackern der Eiswürfel im Cocktailshaker, gedämpfte Musik und noch gedämpfteres Licht. Vielleicht gar eine Jukebox – wir brauchen unbedingt mehr Jukeboxen! Die Kneipe ist Party, sozialer Gleichmacher und Therapiestunde in einem. Dort, wo Stammgäste Weizen-Klaus und Schorle-Dieter heißen, ist der Wirt Seelentröster und Gefährte. Und wenn es nur für eine Nacht ist.

Die Nacht als magischer Ort

Überhaupt: die Nacht. Dieser magische Ort, wo jeder sein kann, was er möchte. Der seine Geschöpfe dazu bringt, von innen heraus wie Glühwürmchen zu leuchten. Wo auch jene im Rampenlicht stehen, die bei Tag im Dunkeln bleiben. „Die längsten Reisen fangen an, wenn es auf den Straßen dunkel wird“, schwärmte Jörg Fauser 1987 in seinem letzten Roman „Kant“.

Fauser starb jung. Freddie Mercury ist auch tot. Und jetzt ist die Party tot. Kein „I want it all“, kein „I want to break free“. Nicht mal „Feiern bis der Arzt kommt“. Es ist kalt geworden. Uns steht ein langer, karger Winter bevor. Was bleibt, ist die Sehnsucht: „The show must go on“.