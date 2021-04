Leben, wo andere ihre Ferien verbringen – diese Idee findet bei Großstädtern vermehrt Anklang. Nicht zuletzt angesichts explodierender Mieten in den Metropolen. Die Neuankömmlinge sind auch eine Chance für ländliche Regionen insbesondere im Osten.

Die Pandemie hat der Abwanderung aus den Großstädten einen kräftigen Schub gegeben. Das bekommt Arielle Kohlschmidt täglich zu spüren. „Immer mehr Leute wenden sich jetzt an uns“, sagt sie. „Durch Corona steigert sich der Stadtfrust, weil viele Freiheiten und kulturelle Angebote nicht mehr genutzt werden können.“ Zugleich führe der Lockdown dazu, dass Menschen mal wirklich zur Ruhe kämen und neu über ihre Situation nachdächten. „Nicht wenige entdecken dabei die Qualitäten des Landlebens, und durch die Pandemie ist diese Option greifbarer geworden.“

Kohlschmidt hat gemeinsam mit Jan Hufebach die „Raumpioniere Oberlausitz“ gegründet. Beide sind vor rund zehn Jahren aus der 3,7-Millionen-Metropole Berlin ins gut 70 Einwohner zählende Dorf Klein Priebus in Sachsen gezogen. Der kleine Ort liegt in dem idyllischen Zipfel zwischen Brandenburg, Sachsen und Polen, direkt an der Lausitzer Neiße. Sie haben sich nie als Aussteiger gefühlt, sondern sich als Einsteiger betrachtet, um neue Konzepte für Räume zu entwickeln.

Ein Teufelskreis

Denn die Siedlungen in den ländlichen Regionen, vor allem im Osten, aber nicht nur dort, befinden sich in einem schleichenden Auflösungsprozess. Oft hat sich ein Teufelskreis entwickelt, der mit dem Wandel der traditionellen Landwirtschaft zur maschinellen Agrarproduktion und dem Wegzug der Jugend beginnt und mit dem Verfall der Dorfstrukturen in sozialer, baulicher und infrastruktureller Hinsicht endet. Beschleunigt wird diese Entwicklung durch den Rückzug staatlicher Instanzen durch Schließungen von Kitas, Schulen, Polizeiwachen, Ämtern und privatwirtschaftlicher Aufgabe von Geschäften, Bankfilialen und Praxen.

Kohlschmidt wollte sich mit dieser Negativspirale nicht abfinden. Mit Alteingesessenen und anderen Zugezogenen hat sie ein Netzwerk gegründet, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Region nicht weiter abgehängt wird. Inzwischen haben sich die „Raumpioniere“ auch zu einer Willkommensagentur entwickelt, die Stadtflüchtlinge berät und Landneugierige zu Info-Touren durch die Lausitz mit ihrem Kleinbus begleitet.

Gibt es schnelles Internet?

Dabei melden sich Interessierte aus Berlin, Leipzig, Dresden und etlichen westdeutschen Großstädten aus unterschiedlichsten Motiven. „Da gibt es Leute, bei denen hat Corona eine gewisse Krisenangst geweckt. Die fragen sich, wie und wo kann ich mich selbst versorgen, und sind dann schnell bei einem eigenen Garten gelandet.“ Die vielfach genutzte Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, habe auch für Führungskräfte neue Landperspektiven eröffnet. Andere, die wenig verdienen, könnten ihre Mieten in den Städten kaum noch bezahlen. Manche finden es einfach nur verlockend, dort in Ruhe zu leben, wo andere ihre Ferien verbringen. Ihre Klienten bewegen zumeist zwei zentrale Fragen, sagt Kohlschmidt: „Gibt es schnelles Internet? Und gibt es jemanden im Ort wie mich?“

Das Land als echte Alternative

Politologe Johannes Staemmler vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam sagt: „Ohne Digitalisierung hat die Lausitz keine Zukunft.“ Raumpioniere, die es auch in Brandenburg gibt, böten alternative Ansätze, um Probleme in Dörfern oder ländlichen Regionen zu entschärfen. Das könne ein funktionierender Bürgerbus, eine wiedereröffnete Bahnstrecke, eine Schule oder die Wiederbelebung vergessener Winzertraditionen sein. „Die Vorhaben sind nicht utopisch, sondern lebensnah und ein Miteinander stiftend.“

Zwar sind die östlichen Teile Sachsens und Brandenburgs jene Regionen, denen laut Prognosen der stärkste Bevölkerungsrückgang in Deutschland bis 2030 droht. Doch Staemmler ist sich sicher, dass sich gleichwohl viele Dörfer wieder füllen werden. „Für viele Menschen ist eine Großstadt zu teuer, zu laut, zu voll geworden. Da ist das Land eine echte Alternative, die durch die Pandemie noch attraktiver und realistischer geworden ist.“