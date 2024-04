Alle guten Dinge sind drei: Nach Balduinstein vor zwei Wochen und Fachingen vergangene Woche bleiben wir ein weiteres Mal an der Lahn, wechseln aber das Bundesland und sind jetzt in Hessen: Wie heißt die Stadt, die von Burg und Dom auf einem Kalkfelsen überragt wird?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Antje Kühner aus Römerberg geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.