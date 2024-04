Die zweite Runde unserer Deutschland-Tour beenden wir vom Saarland kommend in Rheinland-Pfalz: Dabei führt die Reise von der Saar (wir waren an der Burg Montclair bei Mettlach) zu einer beschaulichen Gemeinde an der Lahn (1321 wurden ihr sogar schon einmal Stadtrechte verliehen). Der Ortsname geht auf einen Erzbischof von Trier zurück, der im Jahr 1319 mit dem Bau einer Burg unterhalb der Schaumburg begann. Wie heißen Ort und Burg?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Hannelore Borkholder-Lehn aus Riedstadt geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.