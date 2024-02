Vom Südosten der Republik geht es in den hohen Norden, vom Kulturzentrum Baumwollspinnerei in Leipzig nach Bremen: Die vier Gesellen auf dem Bild dürfte wohl jeder kennen. Esel, Hund, Katze und Hahn gehören zu Bremen wie die Weser. Eine Bronzestatue von Gerhard Marcks erinnert seit 1953 im Herzen der Hansestadt an ein Märchen der Brüder Grimm. Sie wissen sicher, wie es heißt.

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Klaus Bendig aus Edenkoben geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.