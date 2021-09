Nach einer öffentlichen Debatte um nackte Bäuche beim Work-out lässt ein Fitnessstudio in Dänemark nun doch das Training im Sport-BH zu.

Wer regelmäßig Fitnessstudios besucht, weiß: Nicht jeder dort zur Schau gestellte Körper ist ein – na, sagen wir mal – Hingucker. Andererseits sollte sich, in gewissen Grenzen, jeder und jede so bewegen und zeigen dürfen, wie es ihm/ihr gefällt. Das dachten sich auch Studentinnen an der süddänischen Universität Odense, die sich im uni-eigenen Fitnesszentrum SDU Fitness ertüchtigen – und machten öffentlich Front gegen eine Regelung, die das Training im Sport-BH untersagte. Mit einer Unterschriftenaktion unter dem Titel „Stoppt das Verbot von nackten Bäuchen bei SDU Fitness“ warben die Frauen für ihr Anliegen – und hatten jetzt Erfolg: Nach einer eigens einberufenen außerordentlichen Vorstandssitzung teilt SDU Fitness mit, dass künftig auch „Training im Sport-BH“ zugelassen sei.