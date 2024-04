Auszeichnung für die ARD-Dramedy: Gleich in drei Kategorien gewinnt die Serie «Die Zweiflers» Preise.

Frankfurt/Cannes (dpa) - Beim Fernsehfestival von Cannes namens Canneseries hat die sechsteilige ARD-Dramedy «Die Zweiflers» über eine jüdisch-deutsche Familie und deren Delikatessengeschäft in Frankfurt am Main drei Preise gewonnen. Die Produktion der Turbokultur GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film und dem Hessischen Rundfunk (HR) holte die Auszeichnungen in den Kategorien «Beste Serie», «Beste Musik» und «High School Award for Best Series».

«Alle Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf die Ausstrahlung freuen: Ab 3. Mai in der ARD Mediathek», sagte Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto Film, laut Mitteilung.

Showrunner und Creator von «Die Zweiflers» ist David Hadda, der zusammen mit Juri Sternburg und Sarah Hadda die Drehbücher schrieb. Regie führten Anja Marquardt und Clara Zoë My-Linh von Arnim. In den Hauptrollen sind Mike Burstyn, Aaron Altaras, Saffron Coomber, Sunnyi Melles zu sehen, auch Mark Ivanir, Eleanor Reissa, Deleila Piasko, Leo Altaras, Ute Lemper, Leonille Wittgenstein, Lena Klenke und Martin Wuttke spielen mit.