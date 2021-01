Der Schauspieler Bjarne Mädel litt lange unter Beklemmungen. „Es gab mal eine Phase in meinem Leben, in der ich Angst hatte vor dem Sterben“, sagte der 52-Jährige. „Ich wurde nachts wach, und das Herz raste – aus Angst vor dem, was passieren könnte“, fügte der durch die Rolle als „Tatortreiniger“ bekannt gewordene und mittlerweile auch als Regisseur tätige Mädel hinzu. „Ich hatte damals Angst vor der Unerklärbarkeit und der Endlichkeit des Daseins.“