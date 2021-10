Viermal in Folge blieb die SG Rieschweiler II in der Bezirksliga zuletzt sieglos. Nur ein Punkt sprang gegen den Tabellenzweiten SG Schopp/Linden heraus. Die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Preuß ist daher auf Platz fünf abgerutscht. Sie hat aber immer noch Kontakt zu den Plätzen, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen. Im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) trifft das SGR-Team nun auf den ein Punkt schwächeren FC Quidersbach – ein wichtiges Spiel für die SGR im Duell zweier Teams, die möglicherweise in der Abstiegsrunde landen.