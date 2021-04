Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen ist am Sonntag in die Vorbereitung auf die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Portugal –für die WM in Spanien im Dezember gestartet. Wenn das DHB-Team dann am Samstag in Portugal aufläuft und am Dienstag in Hamm das Rückspiel gegen die Portugiesinnen bestreitet, muss die Zweibrückerin im Nationaltrikot, Amelie Berger (SG BBM Bietigheim), von zu Hause aus die Daumen drücken. Wegen einer Corona-Infektion musste die Nationalrechtsaußen ihre Teilnahme absagen.