14:0 Punkte nach sieben Spielen, dritter Heimsieg im dritten Heimspiel – und doch äußerte sich Stefan Bullacher, Trainer des Handball-Oberligisten SV 64 Zweibrücken, am vergangenen Samstag kritisch, was die Leistung der Mannschaft anbelangte. Was viele angesichts der Erfolgsserie erstaunte. „Es sollte als Weckruf verstanden werden“, sagt Bullacher, dessen Mannschaft am Sonntag bei den HF Illtal gefordert ist (Anwurf: 18 Uhr).

Dreimal taten sich die Zweibrücker zuletzt sehr schwer gegen Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, weil zu unkonzentriert zu Werke gegangen wurde. Das hatte auch Philipp Kockler,