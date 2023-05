Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was im Grunde seit längerem klar war, steht nun rechnerisch fest: Die Frauen des SV 64 Zweibrücken steigen in die Saarlandliga ab. Das Spiel gegen Sobernheim zeigte noch mal, dass Zweibrücken Oberliga-Format hat. Aber die Gründe, warum die Mannschaft trotzdem absteigen muss, waren in diesem Spiel auch zu erkennen.

Ein Team hält zusammen, gewinnt zusammen, verliert zusammen. Als Lea Bullacher enttäuscht auf die Knie sank, nachdem sie am Sonntag den letzten Wurf im Handball-Frauen-Oberligaspiel zwischen