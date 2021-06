Nach einigen Tests stand für Michael Raje von der SSG Saar Max Ritter am Sonntag im luxemburgischen Ettelbruck nach langer Zeit wieder der erste richtige Wettkampf an. Die Bilanz des Zweibrücker Schwimmers aus dem Jahrgang 2006: dreimal Bestzeit und ein neuer deutscher Rekord in der Altersklasse der 15-Jährigen über 50 Meter Brust in 28,85 Sekunden.

Auch über 50 Meter Freistil (23,84 sec) und 50 Meter Schmetterling (25,69 sec) konnte Raje seine alten Bestzeiten deutlich verbessern und unterstrich damit trotz erschwerter Trainingsbedingungen in Corona-Zeiten seine gute Form. Nun steht für ihn als nächstes die Vorbereitung für die bereits verschobenen deutschen Jahrgangsmeisterschaften (voraussichtlich im zweiten Halbjahr) und für den Weltcup in Berlin an.