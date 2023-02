Da war die Freude groß: Tim Essig (Foto Zweiter von rechts) erzielte in der 17. Minute des dritten Play-off-Halbfinalspiels um die Regionalliga-Meisterschaft zwischen dem EHC Zweibrücken und dem Heilbronner EC das 1:0 für seine „Hornets“. Mit ihm freuten sich (von links) Maximilian Dörr, Claudio Schreyer und Vorlagengeber Erik Betzold. Nach dem 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)-Erfolg vor geschätzten 800 Zuschauern in der Zweibrücker Ice-Arena führt die Mannschaft von Trainer Ralf Jung die Halbfinalserie wieder mit 2:1 an und kann am kommenden Freitag in Heilbronn den Einzug in die Finalserie klar machen. Nach Essig hatte Jaroslav Adolf im mittleren Spielabschnitt zum 2:0 für die Gastgeber getroffen (27.), kurz vor dem Ende erzielte Moritz Kuen den 1:2-Anschlusstreffer für die Heilbronner „Eisbären“ (38.). Marco Trenholm erhöhte im Schlussdrittel dann aber wieder auf 3:1 für die Zweibrücker (47.), später in Überzahl sogar noch auf 4:1 (60.). Am nächsten Freitag können die „Hornets“ in der Heilbronner Kolbenschmidt-Arena nun die Serie „Best of five“ gewinnen.