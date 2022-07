Ein sehr erfolgreiches Wochenende legte die Sportlerfamilie Port von der VT Zweibrücken hin: Sohn Timo Port holte sich mit 64,37 Metern im vierten Versuch bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm im Hammerwerfen der U18-Klasse seinen ersten deutschen Meistertitel. Mutter Christine wurde im Weitsprung der Altersklasse W40 im saarländischen Dillingen überlegen Südwestdeutsche Meisterin.

Timo Port spürte bei dem Wettkampf in Ulm noch die Anstrengungen seiner mit dem siebten Platz erfolgreichen Debütteilnahme an den U18-Europameisterschaften in Israel vor einer Woche. Das Hammerwurf-Ass aus dem saarländischen Biesingen sicherte sich am Samstag nach zwei ungültigen Versuchen erst im dritten Durchgang mit einem Sicherheitswurf (58,76 Meter) die Endkampfteilnahme. Dort stabilisierte sich der Athlet von VTZ-Trainer Jörg Zimmermann aber wieder und gewann mit 64,37 Metern mit über zwei Metern Vorsprung vor Marius Numrich (SVG GW Bad Gandersheim/62,23 m) seinen ersten deutschen Meistertitel. „Mit diesem Titel hat Timo eine herausragende Woche mit den U18-Europameisterschaften und den deutschen Meisterschaften gekrönt“, freute sich auch sein Trainer Jörg Zimmermann riesig.

Stabhochspringer Jakob Legner vom LAZ Zweibrücken landete in Ulm mit übersprungenen 4,40 Metern in der Altersklasse U20 auf dem sechsten Platz. LAZ-Sprinter Thorben Henkel verpasste in 52,21 Sekunden das Finale über 400 Meter und landete auf Platz 16.

Im saarländischen Dillingen stand indes Mama Christine Port ihrem Sohn Timo kaum nach: Sie kam im Weitsprung der W40-Klasse auf starke 5,29 Meter. Sie sprang damit weiter als die Siegerinnen der jüngeren Altersklassen. Mit Timos Hammwurf-Sieg halten die Ports jetzt zwei aktuelle Deutsche-Meister-Titel in der Familie: Denn Mama Christine ist die amtierende Deutsche Seniorenmeisterin der W40 im Weitsprung. Sie wird im September versuchen, ihren Titel zu verteidigen.