Bereits am Samstagnachmittag, 9. Oktober, ist in der Saarbrücker Fußgängerzone ein Maroni-Stand explodiert. Auf Anfrage nannte die Polizei als Ursache eine Silikon-Sprühdose, die zu nah am heißen Ofen gestanden habe. Bei der Explosion wurden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Das war der Mitarbeiter des Standes. Er soll am Ohr verletzt worden sein und musste mehrere Tage im Krankenhaus bleiben. Die Polizei wertet den Vorfall als fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.