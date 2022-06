Zwei längerfristige Straßenbaumaßnahmen haben begonnen, und beide ziehen sich laut Stadt bis in den Herbst hinein. Betroffen sind die Vogelgesang- und die Riedingerstraße.

Die Riedingerstraße in Niederauerbach ist bereits seit zwei Wochen gesperrt, die Bauarbeiten sollen laut Stadt bis 30. September abgeschlossen werden. Die Riedingerstraße wird zur Einbahnstraße umgebaut – vom Kissel aus in Richtung Ackerweg – und bekommt einen breiteren Gehweg, 1,50 Meter breit. Der vorhandene ist maximal einen Meter breit.

Außerdem werden 30 Parkplatzmarkierungen aufgebracht, um die Wildparker-Situation in der Riedingerstraße zu entzerren, so Stadt und Umweltbetrieb. 13 neue LED-Lampen sollen installiert werden. Auf Baumpflanzungen wurde zugunsten von Parkplätzen verzichtet. In Niederauerbach gebe es genug Bäume und Grün, auch in unmittelbarer Nähe zur Riedingerstraße, lautete der Tenor im Bauausschuss. Während des Ausbaus ist die Riedingerstraße vom Ackerweg bis zum Kissel voll gesperrt.

42 Parkplätze und 13 Bäume

Ebenfalls bereits begonnen hat die Sanierung der Vogelgesangstraße zwischen Haupt- und Ehrenfriedhof. Sie wird laut Stadt bis 7. Oktober voll gesperrt sein. Die Zufahrt zum Parkplatz des Hauptfriedhofs erfolgt während dieser Zeit über die Kasernenstraße.

Auch durch den Ausbau der Vogelgesangstraße erhoffen sich Stadt und UBZ eine deutliche Entspannung der Verkehrssituation. Hier werden 42 Parkplätze ausgewiesen. Bislang gab es keine ausgewiesenen Parkflächen, was vor allem bei Beerdigungen auf dem Hauptfriedhof zu chaotischem Parken führte. Auch hier werden neue Lampen installiert, beim Ausbau der Vogelgesangstraße werden außerdem 13 Bäume gepflanzt. Lastwagen dürfen nach dem Umbau nicht mehr durch die Straße fahren.

Im Gegensatz zur Riedingerstraße hat die Vogelgesangstraße nicht viele Anwohner, weshalb es in ersterer eine Bürgerbefragung zur Baumaßnahme gab, in zweiterer nicht. So hatten Stadt und UBZ das begründet.