Eine 65-Jährige wurde am Donnerstagvormittag an einem Supermarkt im Etzelweg um ihr Portemonnaie gebracht. Wie die Polizei berichtet, sollen vermutlich zwei Frauen zwischen 25 und 35 Jahren der 65-Jährigen ins Geschäft gefolgt sein und sich nah am Einkaufswagen der Frau aufgehalten haben. Später verschwanden sie ohne Einkäufe aus dem Supermarkt, und die Geldbörse war auch weg. Die Frauen sollen etwa 1,65 Meter groß sein, schwarze lange Haare sowie dunkle Kleidung getragen haben, zudem soll eine Frau schwanger sein. Mit einem blauen VW Passat seien sie vom Parkplatz weggefahren. Schaden: rund 300 Euro. Zwei Tage zuvor wurde der Geldbeutel einer 59-Jährigen am Schlossplatz gestohlen. Laut Polizei wartete die Frau auf einer Sitzbank auf das Ergebnis ihres Corona-Tests. Ein schlanker, junger Mann, 16 bis 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, südländischer Teint, wird verdächtigt, ihr den Geldbeutel aus der Tasche gestohlen zu haben. Er trug dunkle Kleidung sowie kurze dunkle Haare. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.