Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kirchenchor Wattweiler und die Duketown Voices brachten am Sonntag Westernhagen, Udo Jürgens und James Bond zusammen. In der vollbesetzten Kirche in Wattweiler erlebten die Zuhörer ein Konzert voller Emotionen – inklusive einer weinenden Geige.

Die beiden Chöre haben schon ein paar Lieder in die Kirche gebracht, bis man nach einer Dreiviertelstunde die wahre Schönheit erlebt. Und die bedarf keiner Stimmen. „Jerusalem of Gold“