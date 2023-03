Von Frank Bredel

Zwei brennende Baucontainer auf einer Baustelle an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken führten am Dienstag gegen 6.30 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann waren mehrere Stunden lang damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Am Dienstagvormittag löschte die Feuerwehr noch letzte Glutnester. Warum die beiden der insgesamt 24 Baucontainer in Flammen standen, ist noch nicht geklärt. Die Feuerwehr geht nach ersten Schätzungen davon aus, dass das Feuer einen Schaden zwischen 50.000 und 80.000 Euro angerichtet hat. Auch sehen konnte man die Folgen des Brandes: In Richtung des Saarbrücker Stadtteils Scheidt bildete sich eine Rauchsäule. In den Containern sind unter anderem Büroräume untergebracht. Mitarbeiter seien zum Zeitpunkt des Brandes laut Bauleitung aber nicht in den Containern gewesen. Die Flammen der beiden Container, die sowohl nebeneinander stehen als auch übereinandergestapelt sind, griffen auf zwei weitere über. Die vier Baucontainer brannten komplett aus, die übrigen 20 wurden nach Angaben der Feuerwehr durch Rauch und Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben der Feuerwehr waren auch ein Kommando der Polizei und ein Rettungswagen im Einsatz.