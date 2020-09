Die Stadt plant für die Vorweihnachtszeit eine Krippen-Ausstellung. Laut Citymanagerin Petra Stricker sollen ab dem ersten Advent die Schaufenster der Innenstadt mit Krippen geschmückt werden und so ein Zweibrücker Krippen-Museum entstehen. Das Projekt sei mit der Stadtgalerie vergleichbar: Händler und Gastronomen stellen als Schaufensterpaten Platz für die Ausstellungsstücke zur Verfügung. Laut Stricker haben sich bereits viele Geschäftsinhaber gemeldet, die ihre Fenster zur Verfügung stellen wollen. Eine hochwertige Krippe aus Mannheim werde auch gezeigt, so Stricker. Aktuell seien zehn Ausstellungsstücke angemeldet, weitere seien willkommen. Die Krippen können mit LED-Leuchten weihnachtlich inszeniert werden. In welches Schaufenster sie kommen, hänge von der Größe ab. Zu den zugeteilten Paten müsse man die Krippen selbst transportieren, so Stricker. Damit die Schaufenster auch an den Weihnachtstagen dekoriert bleiben, müssten die Krippen über die Feiertage stehenbleiben. Krippenbesitzer, die mitmachen wollen, können sich bis 7. Oktober mit einem Foto ihrer Krippe per E-Mail anmelden bei citymanagement-zw@gmx.de.