Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Planungen für den Neubau von Mutter-Kind-Haftplätzen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken sollen 2024 abgeschlossen werden. Die Verantwortlichen gehen davon aus, das hier fünf solche Plätze eingerichtet werden.

„Im Moment prüfen wir, wo genau auf unserem JVA-Gelände wir den Neubau realisieren können und wie er finanziell darstellbar ist“, sagt Jürgen Buchholz, der Leiter des Zweibrücker Gefängnisses. Dort wird seit 2018 die Absicht verfolgt, fünf spezielle Haftplätze für junge Mütter mit kleinen Kindern anzusiedeln. Hinzukommen sollen 20 Sozialtherapieplätze.

Mutter-Kind-Haftplätze gibt es derzeit noch nirgendwo in Rheinland-Pfalz. Auch im Saarland nicht, das seine weiblichen Häftlinge nach Zweibrücken in die JVA zu überstellen pflegt. „Kommt eine schwangere Frau in Haft oder hat sie gerade erst ein Kind geboren“, schildert Buchholz, „kommt für sie künftig ein solcher Haftplatz in Frage. Voraussetzung ist, dass ihre verbleibende persönliche Haftzeit überschaubar ist. Dass sie also spätestens etwa in sieben bis acht Monaten entlassen wird.“

Kind soll nicht älter als ein Jahr sein

Das