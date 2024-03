400 Kinder sind für eine weiterführende Schule in Zweibrücken angemeldet. Gleichzeitig zieht es Kinder aus der Stadt an die IGS in Contwig. In diesem Jahr sind es besonders viele.

Kinder, die auf die weiterführende Schule wechseln, haben in Zweibrücken die Wahl zwischen dem Helmholtz-Gymnasium, der gemeinsamen Orientierungsstufe von Hofenfels-Gymnasium und Mannlich-Realschule plus sowie der Herzog-Wolfgang-Realschule plus. Einzig am Helmholtz-Gymnasium wurden in diesem Jahr weniger Kinder angemeldet als im Vorjahr. „Es wurden insgesamt zwölf weniger saarländische Schülerinnen und Schüler angemeldet, was sich in der Gesamtzahl der Anmeldungen bemerkbar macht“, erklärt Schulleiterin Kerstin Kiehm. Möglicherweise, so Kiehm, sei dies auf die Wiedereinführung von G9 im Saarland zurückzuführen, „das sich im ersten Jahr nach der Umstellung von G8 nun etabliert hat“.

Aktuell liegen dem Helmholtz-Gymnasium 121 Anmeldungen vor. Davon wollen 40 Kinder die Ganztagsschule besuchen. Das entspreche in etwa der Zahl des vergangenen Jahres. „Dass ein Drittel der angemeldeten Kinder unsere Ganztagsschule besuchen wird, spricht abermals für den Bedarf an Ganztagsbetreuung im gymnasialen Bereich sowie für unser vielfältiges Angebot“, ergänzt die Schulleiterin. Im Vorjahr hatte das Helmholtz-Gymnasium Anfang März 134 neue Fünftklässler gezählt. Anmeldungen sind noch bis zum 15. März möglich.

Kennenlernnachmittag vor Schulstart

Am Helmholtz-Gymnasium werden laut Kiehm fünf fünfte Klassen gebildet, drei davon werden mit Zusatzstunden in Englisch bilingual unterrichtet. Ein erstes Zusammentreffen von neuen Schülerinnen und Schülern mit ihren Klassenlehrern und Paten ist bei einem Kennenlernnachmittag am 8. Juli geplant. Die Neuen dürften aber auch bereits zum Schulfest am 4. Juli kommen, sagt Kiehm.

Die gemeinsame Orientierungsstufe von Mannlich-Realschule plus und Hofenfels-Gymnasium wollen ab Herbst insgesamt 231 Schülerinnen und Schüler besuchen, unterteilt in 125 Anmeldungen fürs Hofenfels-Gymnasium und 106 für die Mannlich-Realschule plus. Es werden zehn fünfte Klassen gebildet, erklärt Brigitte Neuenschwander, Konrektorin der Mannlich-Realschule plus und zuständig für die Organisation der gemeinsamen Orientierungsstufe.

Zu wenig Anmeldungen für Französischklasse

Eine Klasse mit erster Fremdsprache Französisch komme nicht zustande, erläutert Neuenschwander. Schon vergangenes Jahr hatte es dafür zu wenig Anmeldungen gegeben, sodass es keine bilinguale Klasse gab. Gleiches gilt für eine reine Bläserklasse. „Aber in der Klasse 5f sind wieder einige Kinder, die am Bläserunterricht teilnehmen werden“, betont Neuenschwander. Die neuen Schülerinnen und Schüler werden am 9. Juli in der Aula des Hofenfels-Gymnasium willkommen geheißen.

In der Herzog-Wolfgang-Realschule plus sind bislang 48 Schüler angemeldet, deutlich mehr als zum gleichen Zeitpunkt in den vergangenen zwei Jahren. „Wir stehen kurz davor, vielleicht drei Klassen bilden zu können. Ab 51 Schülern dürfen wir teilen“, erklärt Schulleiter Thomas Trier. Erfahrungsgemäß kämen immer noch Nachzügler dazu. „Ich denke, das ist ein starker Jahrgang. Bei anderen Schulen sind es ja auch mehr Kinder“, resümiert Trier.

Mehr Anmeldungen als Plätze an Integrierten Gesamtschulen

Für die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Contwig haben sich insgesamt 112 Schüler entschieden. Das teilt Thorsten Höh, Pressesprecher der Kreisverwaltung, mit. Gut zwei Drittel der Schüler, 78 von 112, kommen Höh zufolge aus Zweibrücken. Das sind deutlich mehr als in den Vorjahren, als im Schnitt etwa die Hälfte der Kinder aus Zweibrücken kam. Auch die Integrierte Gesamtschule (IGS) Thaleischweiler-Fröschen wird laut Kreisverwaltung nach den Ferien 112 Schüler begrüßen. Die Realschule plus in Vinningen nimmt 43 Schüler auf, ebenfalls mehr als in den Vorjahren.

„Den Integrierten Gesamtschulen in Contwig und Thaleischweiler-Fröschen liegen über die möglichen 112 Anmeldungen hinaus weitere vor. Hier können keine weiteren Anmeldungen mehr erfolgen“, betont Höh. An den anderen weiterführenden Schulen im Landkreis könnten noch Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. Im Landkreis Südwestpfalz sind laut Höh insgesamt 549 Kinder angemeldet, davon kommen 379 aus dem Landkreis.