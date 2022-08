Eine milchig-weiße Flüssigkeit auf dem Rohrbach rief am Montagnachmittag die St. Ingberter Feuerwehr auf den Plan. Passanten war die Verunreinigung unter einer Brücke im Ortsteil Rentrisch aufgefallen. Einsatzkräfte setzten Schwimmbarrieren, um die Ausbreitung des Stoffes einzudämmen. Gefahrstoff-Spezialisten zogen Proben aus dem Bach. Die Polizei ermittelte. Laut Feuerwehr könnte das Auskippen von Farbresten in einem Regeneinlauf die Ursache sein. Die Polizei berichtet von Malerarbeiten, die in der Nähe des Baches ausgeführt wurden. Am Dienstag wurde der Regenkanal von einer Fachfirma aufwendig gespült und gereinigt.