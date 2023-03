Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jahr der Orgel: Warum klingt eine Orgel so wie sie klingt - und jede anders? Organist Benedict Schwarz (25), der gerade sein Masterstudium als Kirchenmusiker in Heidelberg beendet, und der Hornbacher Pfarrer, Komponist und Organist Daniel Seel (50) wissen über die Orgeln in Hornbach und Althornbach bestens Bescheid.

Herr Schwarz, ist Orgelspielen eigentlich cool?

Schwarz: Orgellernen und Orgelspielen ist so attraktiv wie schon lange nicht mehr. Wenn man sich in den Städten umsieht, sieht man,