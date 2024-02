Am zweiten September-Sonntag, 8. September, wird in Großbundenbach wieder das Walnussfest stattfinden. Dieses Mal mit einem besonderen Schwerpunkt, verspricht Ortsbürgermeister Dieter Glahn.

Dieses Jahr sollen die Erzeugung und der Verkauf von Lebensmitteln in den Fokus rücken, die in landwirtschaftlichen Betrieben in der direkten Nachbarschaft hergestellt werden. „Einfach auch, um nach den ganzen Demonstrationen auf die schwierige Lage in der Landwirtschaft hinzuweisen“, erläutert Glahn. Wie in den Vorjahren soll sich das Walnussfest über den gesamten Dorfkern erstrecken. „Das ist die einzige Großveranstaltung dieser Art in der Verbandsgemeinde“, kommentiert Glahn, der zuletzt betont hatte, dass aus dem Walnussfest trotz der vorsichtigen Neuausrichtung kein Bauernmarkt werden soll.

Organisiert wird die Veranstaltung federführend vom Feuerwehrförderverein.