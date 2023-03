Mit drei Nachwuchsfechtern war die VT Zweibrücken bei der deutschen Meisterschaft der U15-Altersklasse in Schwerin vertreten. Am besten schnitt mit dem Florett Fynn Lehner auf Platz 55 ab, Jannis Euskirchen wurde 84., Clara Wahlheimer landete auf Rang 92.

Die Freude war groß, dass die VTZ-Musketiere bei den ersten DM-Titelkämpfen im neuen Jahr mit 98 Fechtern und Fechterinnen überhaupt vertreten waren. Fynn Lehner, Clara Wahlheimer und Jannis Euskirchen hatten zuvor bei jedem Ranglistenturnier im Wettkampfjahr 2022/23 Vollgas geben und die Konkurrenz im Auge behalten müssen.

Fynn Lehner musste in Schwerin unter den wachsamen Augen von VTZ-Fechttrainer und Abteilungsleiter Volker Petri in seiner Vorrunde gegen Gegner aus Königshofen, Halle, Berlin, Moers, Rüsselsheim und Marburg auf die Planche. Mit drei Siegen und drei Niederlagen schaffte es der Großsteinhauser auf Rang 54 im Gesamtklassement aller Vorrunden.

Clara Wahlheimer sammelt Erfahrungen bei Debüt

In der neuen Setzliste des folgenden 128-Tableaus war er daraufhin auf Platz 35 geführt. In den Tableaus kämpft immer der Erste der Setzliste gegen den Letzten, der Zweite gegen den Vorletzten und so weiter. Bei nur 98 Teilnehmern gab es im 128er daher viele Freilose. Lehner musste mit dem Florett gegen Ramon Bertram vom FSC Cottbus ran. In einem spannenden Gefecht behielt der VTZler die Nerven und besiegte Bertram mit 15:12, was ihm den Aufstieg ins 64er-Tableau bescherte. Dort war der Elfte der Setzliste, Benjamin Schrott vom PSV Stuttgart, Lehner allerdings körperlich deutlich überlegen, der spätere DM-Neunte schlug den VTZler mit 15:6. Am Ende blieb Platz 55 für Lehner.

Jannis Euskirchen, der eigentlich noch in der U13-Klasse antreten darf, sah sich in der Vorrunde Kontrahenten aus München, Oranienburg, Erfurt, Lahr, Bremen und Radebeul gegenüber. Ein Sieg, bei vier Niederlagen, bescherte dem Zweibrücker Rang 84, das reichte knapp nicht zum Aufstieg in die nächste Runde.

Für VTZ-Athletin Clara Wahlheimer galt es bei ihrem DM-Debüt gegen Fechterinnen aus Berlin, Angern, Marburg, Moers, Marburg und Berlin vor allem, Erfahrungen zu sammeln und einigermaßen mitzuhalten. Trotz großer Gegenwehr konnte die Zweibrückerin aber keinen Sieg landen und schied in der Vorrunde mit Rang 92 aus.