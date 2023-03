Die VT Zweibrücken siegt am vorletzten Spieltag der Landesliga Rheinhessen-Pfalz beim BBV Landau mit 90:47 (24:18, 44:31, 68:38) und ist damit faktisch schon Meister. Das letzte Saisonspiel beim 1. FC Kaiserslautern II am kommenden Samstag (14 Uhr) ist nur noch ein Spaßspiel.

„Auch wenn wir jetzt schon vorzeitig Meister sind, wollen wir das letzte Spiel nicht verlieren“, blickt Zweibrückens Trainerin Gabriela Chnapkova schon nach vorne auf das Saisonfinale. „Die Jungs sind motiviert, wollen sich mit einem Sieg aus der Landesliga verabschieden. Diesen Ehrgeiz haben sie.“

Die Begegnung in Landau lief von Beginn an die richtige Richtung aus Sicht der Südwestpfälzer. „Wir haben in jedem Viertel immer geführt, ließen den Gegner nie rankommen“, stellt die Erfolgstrainerin der VTZ fest. „Es gibt eigentlich an der Gesamtleistung nichts auszusetzen. Wir konnten jedem der elf Spieler Einsatzzeiten geben. So verteilten sich die 90 Punkte auf viele Schultern.“

Jetzt ohne Druck

Auch Milomir Mihailovic, der zwölf Punkte erzielte, war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben den Gegner nicht unterschätzt und von Anfang an konzentriert gespielt – vor allem in der Defensive“, findet der Centerspieler. Vor allem Johannes Meenken (20 Punkte) und Lukas Höchst (13) waren in Landau sehr treffsicher. Mihailovic: „Jetzt können wir im letzten Spiel beim FCK ohne Druck spielen, gewinnen und hinterher gebührend feiern.“

SO SPIELTEN SIE