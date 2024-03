Die VT Zweibrücken ist Meister der Tischtennis-Bezirksklasse West.

Schon lange war klar, dass der frühere Pfalzligist VT Zweibrücken kaum vom Thron der Bezirksklasse zu verdrängen sein wird. 30:0 Punkte und 135:17 Spiele sprechen eine deutliche Sprache. Mit Sebastian Schwartz, Paul Miller und Patrick Müller hat die VTZ drei Spieler, die zumindest auch in der Bezirksoberliga, eher sogar in den Pfalzligen mithalten würden. Gezeigt haben sie das bei den Bezirkspokalendspielen, als zwar der spätere Sieger SG Waldfischbach II eine Nummer zu groß war, vor allem Schwartz aber mit zwei Siegen glänzte.

Ob der Aufstieg in die Bezirksliga tatsächlich folgt, ist aber fraglich. Denn wie mehrfach geäußert, will die VT-Mannschaft bei den Heimspielen gerne donnerstags in der eigenen Halle antreten – was ab der Bezirksliga nicht mehr möglich ist. Dort wird nur von Freitag bis Sonntag gespielt. Schade wäre es für den Tischtennissport im hiesigen Bezirk, denn die VTZ gehört eigentlich in eine höhere Spielklasse, insbesondere mit ihren Spitzenspielern.