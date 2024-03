Relativ glimpflich ist ein Unfall am Donnerstagabend auf der Landesstraße 465 im Bereich der Einmündung zum Etzelweg ausgegangen. Nach Angaben der Polizei war ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen 20.50 Uhr auf dem Etzelweg in Richtung Landesstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Wagen von Zweibrücken-Ixheim auf der L465 in Richtung Mittelbach. An der Einmündung L465/Etzelweg missachtete der 18-Jährige die Vorfahrt des älteren Autofahrers, sodass es zum Unfall kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos stark beschädigt, der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.