Am Wochenende nimmt als letzte Klasse des Fußballkreises auch die C-Klasse West den Spielbetrieb wieder auf. Wie sie mit ihren Mannschaften die Rückrunde angehen, haben die Trainer der RHEINPFALZ erzählt.

Mit jeweils 30 Punkten thronen Tabellenführer SV Hornbach (aufgrund des besseren Torverhältnisses) und der Zweite, die SG Knopp/Wiesbach, etwas abgesetzt vor dem Rest des Feldes.