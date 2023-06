Nach Lukas Quirin von Mainz 05 II meldet Regionalligist FC Homburg seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Der 31-jährige Verteidiger Max Dombrowka kommt vom Drittliga-Absteiger SV Meppen nach Homburg, wo er einen Vertrag bis Juni 2025 erhält. 2010 hatte er für die Zweite Mannschaft des FC Bayern München in der Dritten Liga debütiert. Weitere Stationen waren Rot-Weiß Essen und die SpVgg Unterhaching, mit der er 2017/18 in die Dritte Liga aufstieg. In dieser war er seit Sommer 2021 beim SV Meppen tätig. Der FC Homburg legt Wert auf Dombrowkas Erfahrung aus 213 Drittliga-Einsätzen. In der Regionalliga hat er 150 Spiele absolviert. 2011 kam es für ihn zu zwei Einsätzen für die deutsche U19-Nationalmannschaft. Homburgs neuer Trainer Danny Schwarz kennt Dombrowka noch aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern. Für ihn ist der Neuzugang ein „absoluter Vollprofi, Teamplayer sowie auf und neben dem Platz eine absolute Bereicherung“. Max Dombrowka: „Entscheidend war für mich, dass wir nächstes Jahr eine ernstzunehmende Rolle um den Aufstieg spielen werden.“