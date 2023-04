Ein 19-Jähriger, der in den letzten Wochen absichtlich Hecken von zwei Häusern in St. Ingbert angezündet und die Bewohner in Lebensgefahr gebracht haben soll, wurde am Mittwoch festgenommen.

Von Patrick Göbel

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen den Mann aus dem Raum Neunkirchen wegen zweifachen versuchten Mordes. Er soll Mitte März gegen ein Uhr nachts eine Hecke direkt vor einem Einfamilienhaus in Brand gesteckt haben. Zeugen hatten den Brand bemerkt und die dreiköpfige Familie geweckt. Das Feuer wurde gelöscht, bevor es aufs Haus übergreifen konnte.

Der 19-Jährige soll auch für einen weiteren Brand am 9. April verantwortlich sein. Die Flammen der angezündeten Hecke griffen auf die Außenfassade des Hauses über. Die Polizei konnte die 97-jährige Bewohnerin aber in Sicherheit bringen.

In beiden Fällen stellte die Polizei Brandstiftung fest. Weil beide Male Hecken in Brand standen und die Häuser in der Nähe sind, vermuteten die Ermittler einen Zusammenhang. Die Ermittlungen führten schließlich zu dem 19-Jährigen, der schon 2020 wegen Brandstiftung rechtskräftig verurteilt wurde. Er hielt sich in der Eifel auf und sitzt nun in der JVA Ottweiler. Die Polizei prüft, ob er auch für Brände in St. Ingbert, Merchweiler und Illingen verantwortlich ist.