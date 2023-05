Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Contwiger Steitzhof, dem Industrie- und Gewerbegebiet des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef), will das US-Unternehmen Scannell Millionen investieren. Scannell baut und vermietet an Logistikunternehmen – und verspricht einige Hundert Arbeitsplätze.

Am Montagnachmittag Vorstellung des Investors im Kreistag, am Mittwoch im Stadtrat Zweibrücken, am Donnerstag in der Zweckverbandsversammlung – jeweils im nicht-öffentlichen Teil. Heiko