Von Patrick Göbel

Ein 28-jähriger Autofahrer lieferte sich am Dienstag zwischen 16.40 und 17 Uhr eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Offenbar, weil er unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs war, flüchtete er vor einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer eines weißen Peugeots stammt aus dem Saarpfalz-Kreis und raste von der Ludwigstraße in Erbach, wo die Polizei die Kontrolle durchführen wollte, in Richtung Dürerstraße. Der Fahrer mit Neunkircher Kennzeichen raste über rote Ampeln und durch ein Waldgebiet. Er fuhr auch auf der Gegenspur und habe laut Polizei andere Autofahrer gefährdet. In der Wolsifferstraße in Erbach stoppte er und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Die Polizei konnte ihn fassen. Sein Auto sei weder zugelassen noch versichert, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.