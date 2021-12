Am Montag gegen 20.30 Uhr ereignete sich in der Pirmasenser Straße in Niederauerbach ein Unfall, bei dem sich der Verursacher aus dem Staub machte. Wie die Polizei mitteilt, befuhr die Geschädigte mit ihrem grauen Citroen C 2 die Pirmasenser Straße in Richtung Sickingerhöhstraße. Ihr kam ein heller Kastenwagen entgegen, der von der Sickingerhöhstraße in die Pirmasenser Straße abbog. Dabei missachtete dessen Fahrer das Rechtsfahrgebot, und es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei wurden beide Fahrzeuge auf der Fahrerseite beschädigt, und der Citroen wies einen Schaden von etwa 3000 Euro auf. Der Lenker des Kastenwagens fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06332 9760.