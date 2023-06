Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das US-Nationalteam mit Evan Gordon vom SV 64 Zweibrücken hat am Sonntag bei der in Deutschland und Griechenland ausgetragenen U21-Weltmeisterschaft seinen ersten Punktgewinn eingefahren: beim 23:23 (10:9) in der Verliererrunde gegen Algerien.

Dabei sah das Team im sogenannten President’s Cup der Mannschaften, die sich nicht für die Hauptrunde qualifiziert haben, lange wie der Verlierer aus. Knapp eineinhalb Minuten vor Schluss führten