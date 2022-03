Die Theaterabteilung des TV Beeden bringt im Herbst ein neues Theaterstück auf die Beeder Bühne, um die Tradition des Volkstheaters fortzusetzen. Für das neue Stück sucht der Verein noch Mitwirkende, teilt Pressewartin Vera Hennefeld mit. Wer Lust am Theaterspiel hat, sei unabhängig von vorheriger Bühnenerfahrung willkommen. Ein erstes Treffen der Gruppe ist unter Einhaltung der Corona-Regeln am 11. März um 19 Uhr im Turnerheim des TV Beeden am Sandweg 13 vorgesehen. Interessierte können ohne Anmeldung zum Treffen kommen, oder sich vorab beim Vereinsvorsitzenden Peter Hahn informieren. Telefon: 0152 22569934, E-Mail: peter.hahn@tv-beeden.de