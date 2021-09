In der B-Klasse, Gruppe A, empfängt der TuS Rimschweiler am Samstag um 16 Uhr Tabellenführer TV Althornbach. Der hat Personalprobleme. Und was sagen die Trainer zum Kerwespiel?

Noch ist der Ärger beim Spielertrainer des TuS Rimschweiler, Ahmed Ben Brahim El Khadem-Neuhäuser, nicht ganz abgeklungen. Die 3:4-Niederlage beim SV Hermersberg II am vergangenen Wochenende wurmt ihn doch sehr. „Das Spiel nahm dann irgendwann eine Eigendynamik an“, sagt El Khadem-Neuhäuser, der mit Dennis Gerlinger das TuS-Trainerduo bildet. Ärgerlich sei für ihn gewesen, dass der SVH mehrere Spieler aus dem Landesligateam eingesetzt habe. Und dann habe seine Elf die 3:1-Führung nicht über die Runden gebracht. „Wir sehen die Saison trotzdem sehr positiv und wollen jetzt auch gegen den TV Althornbach etwas holen“, meint der Trainer vor der Heimpartie in der B-Klasse am Samstag (16 Uhr). Dennoch sehe er den TVA als klaren Favoriten. El Khadem-Neuhäußer mahnt vor vielfältigen Stärken beim Gegner. „Ich kenne den TV Althornbach in- und auswendig“, lässt er jedoch durchblicken. Der Trainer sagt kämpferisch: „Ich werde mir taktisch etwas überlegen.“

Großer Aderlass beim Derbysieg

Vom Verletzungspech verfolgt sieht sich Althornbachs langjähriger Trainer Michael Greinert. Neben Torjäger Tobias Früauf fehlen ihm wohl auch Patrick Früauf, Christoph Wolf, Philipp Ziemerle und der pfeilschnelle Benjamin Veith. „Die musste ich vergangene Woche gegen Hornbach alle auswechseln. Viele hatten diese Woche noch Termine beim Arzt, aber es wird wohl fast keiner spielen können“, beklagt Greinert den großen Aderlass beim 7:1-Derbysieg gegen Hornbach. Gegen Rimschweiler müsse sich seine Mannschaft vor allem gegen das spielende Trainerduo Gerlinger und El Khadem-Neuhäuser wappnen. „Gerlinger ist ein extrem guter Stürmer. Ich habe ihn noch beobachtet, als er höherklassig gespielt hat“, sagt Greinert: „Er hat eine gehörige Qualität im Abschluss.“ Die besondere Note beim Spitzenduell Erster gegen Dritter, bestünde darin, dass es ein Kerwespiel sei, findet Greinert. „Ich hoffe auf viele Zuschauer und eine gute Stimmung“, sagt Coach des Tabellenführers.