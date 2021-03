Der TuS Maßweiler (Fußball-A-Klasse) hat Mittelstürmer Manuel May vom Bezirksligisten SV Battweiler für die kommende Saison verpflichtet.

Mit 18 Toren in 19 Spielen trug May vergangene Saison maßgeblich zum Aufstieg des SVB bei. Außerdem wechselt der zentrale Mittelfeldspieler Noah Hüther von der SG Rieschweiler nach Maßweiler. Der 19-Jährige spielte diese Saison fünfmal in der Verbandsliga. Ebenfalls aus Rieschweiler kommt Offensivspieler David Borne (19). Vom aktuellen A-Juniorenteam Rieschweilers gehören nächste Saison Rafael Alt und Ruben Huber zu Maßweilers Kader. „Mit den fünf Zugängen werden wir die Qualität im Kader wesentlich verbessern und den Verjüngungstrend der vergangenen Jahre fortsetzen“, sagte TuS-Trainer Felix Brunner.