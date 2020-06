Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken vermeldet einen weiteren Neuzugang: Mit dem Zweibrücker Marco Martuccio schließt sich nach Jonathan Kauf ein weiterer Spieler aus der U19 des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Saarbrücken dem Sportclub an. Der Weg des Offensivtalents führte ihn von der U15 des FC Homburg über die U16 und U17 der SV Elversberg nach Saarbrücken. In seinem ersten Jahr erzielte er dort in 18 Einsätzen zwölf Tore. In der zurückliegenden Saison hatte er keine Spielpraxis, weil ihn eine Verletzung mehrere Monate außer Gefecht setzte. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Marco ein weiteres hochveranlagtes Fußballtalent für uns gewinnen konnten“, sagt Jan Weinmann, im zweiten Jahr Trainer beim TSC Zweibrücken, zur Verpflichtung. Ziel sei es, den Neuzugang nach seiner langen Leidenszeit an den Männerfußball heranzuführen. „Er soll mit uns als Verein und Mannschaft die nächsten Entwicklungsschritte machen“, erläutert Weinmann weiter. Durch Martuccios Verpflichtung hat der TSC-Coach nach eigener Aussage mehr Optionen, was die offensive Ausrichtung der Mannschaft angeht – zusammen mit Sebastian Meil und dem jungen Torjäger Nico Krebs. „Wir können so variabler in verschiedenen taktischen Systemen agieren“, erhofft sich Weinmann.