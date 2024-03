Am Mittwochabend kommt es am Wattweiler Berg zu einer Spitzenbegegnung in der Landesliga West. Der TSC Zweibrücken empfängt ab 19.30 Uhr den SV Rodenbach zum Flutlichtspiel.

Es ist womöglich die letzte Gelegenheit für die Gastgeber noch mal in den ambitionierten Bereich - zumindest Relegationsplatz zwei - zu kommen. Als Tabellenfünfter haben die Zweibrücker sechs Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten SC Hauenstein (ein Spiel weniger). Rodenbach liegt einen Rang vor dem TSC, mit zwei Punkten mehr.

Acar mag keine Rechenspiele mehr

An den ganzen Rechenspielchen beteiligt sich Trainer Özal Acar nicht. „Wir möchten diese Saison daheim ohne Niederlage bleiben, diese Serie werden wir gegen Rodenbach versuchen auszubauen, wir haben einfach zu viele Punkte auswärts liegen lassen, um noch vom Aufstieg zu sprechen“, formuliert er seinen Standpunkt gegenüber der RHEINPFALZ im Telefoninterview.

Mit dem 2:1 Auswärtssieg bei der SG Hüffelsheim geht sein Team in jeden Fall mit Rückenwind in die Abendpartie. Zwar kann der TSC-Trainer dazu wieder auf Rückkehrer Jonathan Kaufmann (Urlaub) und seinen genesenen Spielertrainer Dennis Hirt (Grippe) zurückgreifen. Dafür mussten Tim Schadrin und Marc Arzt in Hüffelsheim verletzt raus und werden aller Voraussicht nach länger ausfallen.