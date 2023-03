Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch einmal Vollgas geben, dann hat der SV 64 Zweibrücken in der Handball-Oberliga Spielpause bis Mitte April. Die Pause kommt nur bedingt gelegen, hat Auswirkungen auf den Trainings- und Spielbetrieb, der seit Wochen von Erkältungswellen beeinträchtigt ist. Am Samstag soll im Heimspiel gegen die HF Illtal dennoch der siebte Sieg in Folge gefeiert werden (Anwurf: 18 Uhr, Westpfalzhalle).

Wenn SV-Trainer Stefan Bullacher derzeit Nachrichten von seinen Spielern bekommt, geht es ihm wie vielen Trainerkollegen: Meist sind es Krankmeldungen und damit Abmeldungen für das Training. Und