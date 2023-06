Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die deutsche Indie-Band Tocotronic schafft, was nach dem Corona-Lockdown kaum einer Band gelingt: Ihre Konzerte sind gut besucht. So auch das wiederholt verschobene Gastspiel am Mittwoch in der Saarbrücker Garage, zu dem über 600 Besucher kamen. Neben einigen Klassikern legten die Wahl-Berliner den Schwerpunkt des Konzerts auf das neue Album „Nie wieder Krieg“.

„Wenn man kulturkritisch veranlagt ist, wie ich es zumindest phasenweise bin, könnte man die Stimmung, die wir gerade erfahren, als vorkriegsartig beschreiben.“ Dirk von Lowtzow,