Insgesamt 32 Minuten saßen die EHCZ-Spieler im Heilbronner Eisstadion auf der Strafbank, die Eisbären hingegen nur insgesamt zehn. Mit einer solchen Quote im Rücken ist es schwer, einen Gegner auf Augenhöhe auszubremsen. Die Heilbronner Eisbären sicherten sich im vierten Finalspiel am Donnerstagabend mit einem 5:2-Erfolg (0:1/2:0/3:1) den Meistertitel in der Regionalliga Südwest.

Der Traum von der Titelverteidigung ist für den EHC Zweibrücken am späten Abend des Gründonnerstags zerplatzt. Im Heilbronner Eisstadion mussten die geschlagenen „Hornets“