Die Hardrock-Schwedinnen treten am Freitag, 6. August, 20 Uhr, in der Zweibrücker Konzerthalle am Flughafen auf. 2018 herrschte ein Hauch von Wacken beim Zweibrücker Stadtfest. Dank der Vermittlung der Zweibrücker Band Sin City kam Thundermother auf die Rockbühne. Nun kehrt das harte Damenquartett zurück. Eigentlich war die Garage in Saarbrücken als Tourneestation vorgesehen. „Da die im Moment Corona-Teststation ist, kann das Konzert dort nicht stattfinden“, erklärt Thorsten Albrecht, der Zweibrücker Konzerthallenbetreiber. Damit ist Albrecht ein Coup gelungen. Denn Thundermother ist nicht nur regelmäßig beim Wacken-Festival zu Gast. Mit dem aktuellen Album „Heat Wave“ belegten die Rockmusikerinnen 2020 sogar Platz 6 in der deutschen Hitparade. Thundermother befindet sich derzeit, trotz Pandemie, auf ausgedehnter Europa-Tournee. Bandgründerin und Leadgitarristin Filippa Nässil sagt dazu: „Rumsitzen, nichts tun und abwarten ist für uns keine Alternative. Wir weichen nicht von unserem Motto ab und kämpfen für den Rock’n’Roll! Wir wollen damit unseren Fans auch zeigen, wir sind da, wir geben nicht auf und wir ziehen alle am gleichen Strang! Durchhalten und daran glauben: Rock’n’Roll never dies!“ Wenn das Konzert draußen stattfinden kann, können 250 Besucher können, in der Halle nur 150.

Karten

Restkarten für 23 Euro gibt es bei eventim.de, an der Abendkasse kosten sie 25 Euro (falls das Konzert draußen stattfindet und es mehr Karten gibt).