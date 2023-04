Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach fünf Jahren ist Thorsten Albrecht als Betreiber der ACH Eventhalle ausgestiegen. Ab 2022 heißt sie Terminal Zweibrücken und wird von Dara Events bespielt. Dabei sollte alles anders werden, als es mit der Konzerthalle am Flughafen losgeht.

Am 8. Oktober 2016 geht für Thorsten Albrecht ein Traum in Erfüllung. Er veranstaltet sein erstes Konzert in der Zweibrücker ACH Eventhalle, mit Sin City und Bonafide. Die Halle wurde