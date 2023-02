Seit Freitag vergangener Woche gilt in der Breitensteinstraße in Mittelbach, die zu Grundschule, Kindergarten und Sportplatz führt, ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern.

Stadt-Pressesprecher Jens John: „In der Breitensteinstraße besteht aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse – auch durch den Wegfall der Gehwege – eine Gefahrenlage, die das allgemeine Risiko erheblich übersteigt. Deswegen wurde die bisherige angeordnete Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde aufgehoben und die Geschwindigkeit für die gesamte Straße auf 20 Stundenkilometer insbesondere zum Schutz der Fußgängerinnen und Fußgänger reduziert.“

Die „verkehrsrechtliche Anordnung“, die das Tempolimit vorschreibt, sei bereits am 7. Dezember 2022 erlassen worden. Mitarbeiter des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ) haben die neue Beschilderung am Freitag, 3. Februar 2023, angebracht, kurz nachdem die bestellten Schilder angeliefert wurden. Dabei hat der UBZ zugleich das Schild entfernt, das auf eine Baustelle hingewiesen hatte.

„Sensibilisierungsmaßnahmen“

„Die Verkehrssituation in der neu ausgebauten Breitensteinstraße und insbesondere die dortige Schul- und Kita-Wegsituation wurde im Verkehrssicherheitsbeirat eingehend beraten und ist mit der Polizei fest im Blick“, sagt Jens John dazu. In Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft fänden jetzt „Sensibilisierungsmaßnahmen“ statt, sagt der Rathaussprecher: „Zum Beispiel soll ein Verkehrssicherheitstag für alle Verkehrsteilnehmenden ausgerichtet werden.“

Die Breitensteinstraße wurde im vergangenen Jahr aufwendig saniert. In ihrem unteren Teil ist ein Gehweg weggefallen, zudem wurde die Straße in diesem Bereich komplett gepflastert. Nach Meinung etlicher Eltern wurde die Situation für laufende Schulkinder damit gefährlicher. Zudem gab es seit dem Ausbau Beschwerden wegen zu schnell fahrender Autofahrer in der Breitensteinstraße. Polizei und Ordnungsamt haben auf die Beschwerden schnell reagiert und am 21. Dezember während der Hauptverkehrszeit vor der Schule eine Verkehrskontrolle eingerichtet.

Polizeikontrollen weiterhin geplant

Auch in Zukunft sollen sichtbare und verdeckte Polizeikontrollen die Verkehrssituation in der Breitensteinstraße begleiten. Eine Geschwindigkeitsmesstafel vom Ordnungsamt hat über Wochen hinweg das Tempo der fahrenden Fahrzeuge gemessen. Seit einigen Tagen ist jedoch die Batterie erschöpft; die Tafel bleibt seither dunkel.