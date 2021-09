Unter dem Motto „Wir tun, was bleibt – (d)ein Blick ins Handwerk“ lädt die saarländische Handwerkskammer zusammen mit Innungen und Verbänden für Samstag, 18. September, von 10 bis 16 Uhr zum „Tag des Handwerks“ auf den Blieskasteler Paradeplatz ein. Interaktive Angebote an „lebenden Werkstätten“, Mitmachaktionen und ein Bühnen-Showprogramm – unter anderem mit Modenschau und Event-Makeup – sollen insbesondere junge Menschen für einen Handwerksberuf begeistern. Jugendliche können den „Tag des Handwerks“ mit ihren Familien nutzen, um Einblick in einige der rund 70 Ausbildungsberufe im Saar-Handwerk zu erhalten.